Dieci cause vinte ma crediti non saldati il Comune di Viterbo corre ai ripari

Il comune decide di fare sul serio per recuperare i soldi che gli spettano. La giunta comunale ha dato il via libera all'affidamento a un legale esterno del recupero forzoso di alcuni crediti. L'amministrazione ha infatti ottenuto sentenze favorevoli, passate in giudicato o provvisoriamente esecutive, che le riconoscono il diritto al pagamento di somme di denaro legate a spese di lite, risarcimenti e interessi. Ma, come si legge nel documento ufficiale portato in giunta su proposta dell'assessora al bilancio Elena Angiani, i debitori non hanno provveduto al pagamento spontaneo "nonostante i solleciti bonari trasmessi dagli uffici competenti e dai legali". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

