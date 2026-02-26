diabete glp 1 in pillole eli lilly batte il rivale su glicemia e peso

Un nuovo farmaco orale per il diabete di tipo 2 sta attirando l'attenzione nel panorama medico. Eli Lilly ha messo a punto un trattamento a base di Glp-1 che si presenta come alternativa efficace rispetto a un concorrente già sul mercato. I risultati preliminari indicano miglioramenti significativi nella gestione della glicemia e nella riduzione del peso corporeo.

Orforglipron orale di Lilly riduce di più HbA1c e peso rispetto a semaglutide orale: lo studio. Il nuovo Glp-1 orale di Eli Lilly, orforglipron, supera semaglutide orale nel controllo della glicemia e nella perdita di peso nei pazienti con diabete di tipo 2. È quanto emerge dallo studio di Fase 3 Achieve-3, pubblicato su The Lancet. Nel trial testa-a-testa di 52 settimane, orforglipron 36 mg ha ridotto l’HbA1c del 2,2% rispetto all’1,4% ottenuto con semaglutide orale 14 mg. Sul peso, la differenza è stata altrettanto marcata: -8,9 kg (9,2%) contro -5 kg (5,3%), pari a una perdita relativa superiore del 73,6%. Lo studio ha arruolato 1.698 adulti con diabete di tipo 2, suddivisi in quattro gruppi di trattamento: orforglipron 12 mg o 36 mg e semaglutide orale (7 mg o 14 mg). 🔗 Leggi su Lapresse.it

