Detenuto ferito gravemente durante rissa in carcere ad Ariano

Un uomo detenuto nel carcere di Ariano Irpino è rimasto gravemente ferito durante una rissa tra i detenuti. L’episodio si è verificato in un’area comune della struttura e ha richiesto l’intervento dei medici. Le forze di sicurezza hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un detenuto di 41 anni, originario della provincia di Napoli, è stato accoltellato all’interno del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo riferisce Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell’Osapp. Nel corso di una rissa, alla quale hanno partecipato diversi detenuti, è stato colpito con un rudimentale oggetto appuntito all’altezza del torace. Ristabilito l’ordine, gli agenti penitenziari hanno allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato il detenuto nel locale ospedale dove è giunto in Codice Rosso. Le sue condizioni sono giudicate molto serie a causa della lacerazione del polmone. I sanitari del “Frangipane-Bellizzi” hanno stabilizzato il paziente in attesa di trasferirlo in una struttura ospedaliera specializzata in chirurgia toracica d’urgenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenuto ferito gravemente durante rissa in carcere ad Ariano Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino, ferito lo sposoLe fiamme partite dalle fontane luminose sulla torta si sono propagate alla hall dell’hotel Kristall Palace Paura nella tarda serata di ieri ad... Terni, aggressione in carcere: agente della penitenziaria ferito durante rissa tra detenuti. Osapp chiede più sicurezza.Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito alla mano da un detenuto durante una rissa scoppiata nel carcere di Terni, nel pomeriggio di oggi,... Argomenti discussi: Ecco l’elenco dei premi annunciati da Trump durante il suo State of the Union. Pontedecimo, lite tra detenute in carcere: ferita una poliziottaLite tra detenute nel reparto femminile del Carcere di Genova Pontedecimo: una poliziotta penitenziaria è rimasta ferita nel tentativo ... telenord.it Lite tra tre detenute sfocia in violenza nel carcere di Pontedecimo, ferita una poliziotta penitenziariaUna poliziotta penitenziaria è rimasta ferita nel tentativo di riportare la calma tra tre detenute nel carcere di Pontedecimo. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario della UILPA Polizia ... primocanale.it