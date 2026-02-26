È stato inaugurato un nuovo sportello presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, dedicato a chi si trova in difficoltà con usurai e pratiche finanziarie abusive. La struttura si propone di offrire assistenza e supporto pratico a cittadini e imprese che affrontano questa problematica, rafforzando la rete di tutela e contrasto ai fenomeni di usura. L’apertura mira a rappresentare un punto di riferimento concreto sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo presidio di legalità e sostegno concreto per cittadini e imprese è stato inaugurato presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, con l’apertura ufficiale dello Sportello Antiusura nella sede di Benevento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento, offrendo un punto di riferimento qualificato per famiglie, commercianti e piccoli imprenditori che attraversano situazioni di difficoltà economica. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità istituzionali. Tra queste, il Prefetto di Avellino Rosanna Riflesso e il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e territorio per prevenire fenomeni di illegalità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Denunciate gli usurai”: la Camera di Commercio apre lo sportello

