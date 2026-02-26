Delusione Spalletti non parla dopo il Gala Chiellini lo blinda | Nessun dubbio sul futuro di Luciano

Parla la società al termine del percorso in Champions League della Juve, dopo il successo per 3-2 (dopo il 5-2 dell’andata) premia il Galatasaray col passaggio agli ottavi. “Eravamo riusciti a fare la partita con equilibri – spiega Chiellini -. Siamo provati e delusi per lo sforzo fatto e per quello che si era creato, provando a risvoltare con quella scintilla. Da quando è arrivato Spalletti abbiamo sbagliato davvero poco. Sull’espulsione di Kelly? C’è poco da commentare. Noi ci dobbiamo soffermare solo sugli aspetti in cui dobbiamo migliorare”. Il dirigente bianconero si è soffermato sul futuro prossimo: “Abbiamo ancora dodici partite in cui ci giochiamo tanto anche per la prossima stagione, ma la squadra c’è e ne ha dato dimostrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

