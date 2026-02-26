Deliveroo sotto accusa | rider pagati 4 euro l’ora indagini a Milano

Le indagini su Cinturrino e le accuse a Deliveroo. Milano è al centro di due indagini che rischiano di intrecciarsi: quella sul poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per crimini legati alla criminalità organizzata, e quella che vede coinvolta la piattaforma Deliveroo. La procura di Milano ha deciso di commissariare l’azienda, accusandola di pagare ai rider stipendi non dignitosi. L’algoritmo, definito come datore di lavoro, non garantirebbe un’esperienza di lavoro dignitosa, con retribuzioni che arrivano a 4 euro l’ora. L’indagine su Cinturrino si sta concentrando su Rogoredo, dove il poliziotto avrebbe operato. La convalida dell’arresto da parte del Gip ha portato alla decisione di mantenere Cinturrino in carcere, con l’accusa di poter commettere nuovi reati legati alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

