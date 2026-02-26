Quando la Curva Nord srotola la coreografia che campeggia su un mare di bandierine nere e azzurre, si crea un’atmosfera di grande entusiasmo tra i tifosi, che condividono un momento di forte partecipazione e passione per la squadra. Il gesto accompagna un’esibizione che coinvolge tutti i presenti, dando vita a un’immagine vivida di sostegno e fedeltà.

Quando la Curva Nord srotola la coreografia che campeggia su un mare di bandierine nere e azzurre, ciò che compare agli occhi di tutto lo stadio e dei giocatori in campo è la cartolina di un passato neanche troppo lontano: Josip Iličić che, come un illusionista, va via sulla linea di fondo e segna il gol dell’1-1 al Westfalenstadion, in quel sedicesimo di finale del 201718 che è la prima, vera grande sfida europea dell’Atalanta della famiglia Percassi. Sotto lo sloveno, la didascalia “Delirio totale nerazzurro”, le parole usate da Riccardo Trevisani, allora telecronista di Sky, dopo la seconda rete di Iličić, che aveva mandato momentaneamente in vantaggio la Dea in uno stadio mitico come il Signal Iduna Park. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Delirio totale nerazzurro

Delirio totale nerazzurro: l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di ChampionsIl rigore di Samardzic all’ottavo e ultimo minuto di recupero completa una rimonta strepitosa dopo il 3-0 iniziale e i brividi per il gol di Adeyemi...

Delirio allo stadio! Invasione e caos totale: cosa è successoIl campo di gioco si era trasformato in un focolaio di frenesia incontrollata, un palcoscenico di un dramma collettivo dove l’attesa febbrile si è...

Atalanta - BVB Borussia Dortmund 4-1 || DELIRIO TOTALE NERAZZURRO A BERGAMO!!! ILICIIIIIIIICCC!!!!!

Temi più discussi: Delirio totale nerazzurro: l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di Champions; Atalanta-Dortmund, Delirio totale nerazzurro (FOTO); Atalanta, il delirio nerazzurro dei 23mila bergamaschi che hanno scritto la storia; Delirio totale nerazzurro | l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di Champions.

Delirio totale nerazzurro: l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di ChampionsIl rigore di Samardzic all’ottavo e ultimo minuto di recupero completa una rimonta strepitosa dopo il 3-0 iniziale e i brividi per il gol di Adeyemi che aveva riaperto la sfida. Ora una tra Arsenal e ... bergamonews.it

La testa di Krstovic, il cuore di una città: Atalanta, una rimonta storica nel segno di IlicicLa lezione di Dortmund imparata e messa in pratica, giocando sui difetti dell’avversario e ricordando il delirio totale di Josip al Westfalenstadion. Il montenegrino è l’eroe e il suo fazzoletto macch ... bergamonews.it

New Balance Arena🇮🇹 "Delirio totale Neroazzurro" ATALANTA - B.Dortmund 25/02/2026 [ChampionsLeague] #atalantabergamo #championsleague #BorussiaDortmund - facebook.com facebook