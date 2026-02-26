Degrado davanti al Duc la denuncia | Situazione indecorosa ogni giorno

Ogni mattina, davanti al Direzionale degli uffici comunali nel centro di Parma, si verifica una scena di degrado che si ripete regolarmente. Bottiglie, sacchi di immondizia e giacigli improvvisati testimoniano un fenomeno che coinvolge la presenza di persone senza dimora, creando una situazione che molti considerano indecorosa e che continua a suscitare proteste e segnalazioni.

Una scena che si ripete ogni mattina e che sta alimentando proteste e segnalazioni. Davanti al Direzionale degli uffici comunali (Duc) di Parma, nel pieno centro storico, si accumulano bottiglie, sacchi di immondizia e giacigli di fortuna, segno evidente della presenza notturna di persone senza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it "Situazione indecorosa in via Ridolfi"Scrive la lettrice: “Quotidianamente questa e’ la situazione che si presenta sul marciapiede di viale Ridolfi, a Forlì Da cittadina forlivese ritengo... Leggi anche: Rai: Peluffo, 'Vigilanza bloccata, situazione indecorosa'