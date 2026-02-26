Decreto Milleproroghe 2026 | cosa cambia per medici imprese e famiglie

Il decreto Milleproroghe per il 2026 è stato definitivamente approvato e sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta ufficiale, dopo l’ok definitivo del Senato. La legge introduce proroghe e modifiche che riguardano vari settori, coinvolgendo medici, imprese e famiglie. La sua entrata in vigore è prevista entro i primi giorni di marzo.

Via libera definitivo del Senato: prorogato lo scudo penale per i medici fino a fine anni, stop all'aumento delle multe, bonus assunzioni giovani e donne confermati, più tempo per il recupero degli aiuti di Stato. Ecco tutte le misure e quelle escluse. Il decreto Milleproroghe è legge. Il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento, già approvato dalla Camera, consentendo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro la scadenza del 1 marzo. Il decreto interviene su sanità, lavoro, imprese e trasporti con un mix di proroghe e rinvii che evitano scadenze ravvicinate e aumenti automatici. Ne beneficiano in particolare medici, imprese che assumono giovani e donne, Pmi che accedono al Fondo di garanzia e automobilisti che evitano rincari delle multe.