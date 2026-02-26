Il tecnico commenta l’andamento della squadra, riconoscendo l’impegno dell’attaccante. Parla anche delle difficoltà del Napoli, sottolineando che ci sono margini di miglioramento. Per quanto riguarda il Verona, la situazione si complica e la salvezza appare un obiettivo difficile da raggiungere. Le sue parole riflettono un’analisi senza troppi giri di parole della fase attuale della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex tecnico ha commentato l’episodio che ha visto protagonista l’attaccante nigeriano: «Non mi è mai successo che un calciatore si comportasse come ha fatto Osimhen con Spalletti, ma devo dire che è giusto. Ha fatto bene a rispettarlo». Parole che evidenziano come, secondo De Biasi, il gesto sia stato dettato da correttezza e riconoscenza. De Biasi ha poi parlato dei suoi ex calciatori Paolo Sammarco e Zanetti: «Da quando allenai Sammarco l’ho perso di vista. Anche Zanetti era un mio ex giocatore. Sono ragazzi che si sono formati con il tempo e con il percorso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Biasi: «Osimhen ha fatto bene. Napoli sotto media, ma c’è tempo. Verona? Salvezza difficile»

Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi»Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport.

Verona, l’allenatore Sammarco: “Cissè? Gli ha fatto bene andare …”Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco (ex tecnico della Primavera della squadra veneta) ha parlato di Alphadjo Cissè, nuovo attaccante del...

VICTOR OSIMHEN WAS A BEAST AT NAPOLI#osimhen #goals #skills #footballgoats

Discussioni sull' argomento IL COMMENTO - De Biasi: Il Napoli ha avuto una flessione, la media punti al momento è bassa; De Biasi a RBN: Stasera alla Juve serve un gol subito, questo può cambiare tutto.

Osimhen, ok agli arabi: stipendio da 140 milioniAffare fatto. Osimhen ha sciolto le riserve ed accettato l’offerta dell’Al-Hilal. Il bomber mascherato si trasferisce in Saudi League agli ordini di Simone Inzaghi e la settimana prossima (dal 14 ... ilmattino.it

Osimhen, Vlahovic e gli altri: il calcio ostaggio di contratti e agentiI club ostaggio delle volontà dei giocatori: le storie di Osimhen e Vlahovic e non solo. Ecco quanto costano al calcio internazionale e italiano commissioni e contratti che finiscono per tenere in ... panorama.it

STATISTICHE - #Napoli sempre vincente a Bergamo nelle ultime quattro stagioni: 2021/2022: 1-3 #Insigne rig., #Politano, #Elmas 2022/2023: 1-2 #Osimhen, #Elmas 2023/2024: 1-2 #Kvaratskhelia, #Elmas 2024/2025: 2-3 #Politano, #McTominay, #Lukaku - facebook.com facebook