De Biasi | Osimhen ha fatto bene Napoli sotto media ma c’è tempo Verona? Salvezza difficile
Il tecnico commenta l’andamento della squadra, riconoscendo l’impegno dell’attaccante. Parla anche delle difficoltà del Napoli, sottolineando che ci sono margini di miglioramento. Per quanto riguarda il Verona, la situazione si complica e la salvezza appare un obiettivo difficile da raggiungere. Le sue parole riflettono un’analisi senza troppi giri di parole della fase attuale della stagione.
L'ex tecnico ha commentato l'episodio che ha visto protagonista l'attaccante nigeriano: «Non mi è mai successo che un calciatore si comportasse come ha fatto Osimhen con Spalletti, ma devo dire che è giusto. Ha fatto bene a rispettarlo». Parole che evidenziano come, secondo De Biasi, il gesto sia stato dettato da correttezza e riconoscenza. De Biasi ha poi parlato dei suoi ex calciatori Paolo Sammarco e Zanetti: «Da quando allenai Sammarco l'ho perso di vista. Anche Zanetti era un mio ex giocatore. Sono ragazzi che si sono formati con il tempo e con il percorso.
Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi»Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport.
Verona, l’allenatore Sammarco: “Cissè? Gli ha fatto bene andare …”Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco (ex tecnico della Primavera della squadra veneta) ha parlato di Alphadjo Cissè, nuovo attaccante del...
