Il 24 febbraio sono entrati in vigore i nuovi dazi Usa voluti da Donald Trump, promessi quattro giorni prima nell’ambito dell’annuncio della “imposizione di una tariffa temporanea all’importazione per affrontare problemi fondamentali nei pagamenti internazionali”. L’ aliquota aggiuntiva è del 10% e si applica oltre ai dazi Nmf (Most Favoured Nation) già esistenti, ovvero quelli applicati alla nazione più favorita. I nuovi dazi Usa. La Commissione europea ha chiarito che alcune categorie di prodotti dell’Unione restano escluse dalle nuove tariffe Usa decise dall’amministrazione di Donald Trump. Secondo quanto annunciato dal portavoce per il Commercio Olof Gill, sono esentati aeromobili e parti di aeromobili, prodotti farmaceutici e prodotti energetici, in quanto già coperti dagli impegni assunti nell’accordo di luglio tra Ue e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dazi Usa di Trump, quali prodotti dell’Ue sono esenti e cosa cambia per le imprese

Mercosur e Ue, quali prodotti sono interessati da scambi e dazi ridottiL’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur coinvolge il blocco sudamericano formato da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e mira a...

I paletti di Bruxelles: "Aerei, energia e prodotti farmaceutici esenti dai nuovi dazi"Se la chiarezza da Washington tarda ad arrivare, Bruxelles prova almeno a fare ordine in casa propria.

Temi più discussi: Usa, la Corte Suprema annulla i dazi di Trump; Dazi: la Corte Suprema frena Trump - ISPI; Dazi di Trump, entrate in vigore oggi le nuove tariffe volute dal presidente Usa; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Violata legge federale.

Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di TrumpUn’aliquota universale, pensata per aggirare la sentenza della Corte Suprema, colpisce soprattutto i partner commerciali più fedeli agli Stati Uniti L’Italia è la seconda economia più colpita al mondo ... tpi.it

Dazi Usa, in vigore le nuove tariffe di Trump: per Ue al 15%Da oggi entrano in vigore i nuovi dazi di Donald Trump con tariffe del 15%. Il 24 febbraio segna l'inizio della nuova 'era commerciale' che il presidente degli Stati Uniti è costretto ad avviare dopo ... adnkronos.com

#dazi Usa, a pesare è l'incertezza. E i dati analizzati dal centro sturi della Camera di commercio di Trento rilevano una contrazione dell'export trentino verso gli Stati Uniti x.com

Dazi Usa, a pesare è l'incertezza. E i dati analizzati dal centro sturi della Camera di commercio di Trento rilevano una contrazione dell'export trentino verso gli Stati Uniti - facebook.com facebook