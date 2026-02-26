davyskiba migliore in campo sanguinetti impeccabile in battuta

TIZI-OUALOU 6: Il ruggito di personalità con cui propizia l’allungo decisivo nel terzo set la dice lunga sulle sue doti caratteriali, in una partita nella quale il francese è forse quello con le gambe e le braccia più imballate, la mente meno lucida. Parte malissimo, dietro fatica a trovare la misura delle alzate per Buchegger che spessissimo si rifugia nel pallonetto, ma gli occhi iniettati di sangue con cui carica i suoi alla fine sono determinanti per portare la nave ad attraccare al quarto posto. BUCHEGGER 6,5: Deve lottare con alzate di misura spesso non decifrabile, parte fortissimo in battuta poi cala, ma diventa un fattore decisivo a muro, cosa non scontata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sanguinetti è il match winner. Davyskiba, precisione e qualitàTIZI-OUALOU 6,5: Non si ripete sui livelli di Civitanova Marche, soprattutto al servizio.