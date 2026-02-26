La storia della David Event Organization nasce nel 2018, quasi per caso, da un piccolo evento organizzato senza grandi aspettative. Un’esperienza che ha però acceso una scintilla. “È nato tutto per caso, facendo un piccolo evento nel 2018”, racconta Davide Zard. “Dopo di che ho iniziato a collaborare con Daniele Cicco, titolare della casa discografica Sound Manager Corporation di Lonato del Garda”. Da quel momento, l’organizzazione eventi è diventata una vera attività, costruita passo dopo passo, con dedizione e relazioni solide. Per Zard, l’aspetto più affascinante del suo lavoro è la possibilità di trasformare un desiderio in un’esperienza reale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Davide Zard: storia e progetti di David Event Organization

World Health Organization says it regrets US decision to withdrawJan 24 (Reuters) - The World Health Organization (WHO) said it regrets that the U.

Davide a ‘The Voice’. Il talento di un 12enne con una storia unicaSabato scorso sul palco di The Voice Kids, in prima serata su Rai 1, è salito Davide Falciasecca, 12 anni, pesarese conquistando pubblico e coach con...