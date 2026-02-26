Dargen si infuria a Sanremo 2026 | Codacons dice che ho fatto pubblicità occulta? Mai avuto accordi con Aperol e non lo bevo nemmeno Mi stupisco che i giornalisti lo riportano Ansa che diffonde foto fake della Polizia di Stato? Ma verificate?

Durante la manifestazione, un artista si è scagliato contro le accuse di pubblicità occulta, affermando di non aver mai avuto accordi con il marchio coinvolto e di non consumarlo. Ha espresso sorpresa per il modo in cui alcuni media hanno riportato la vicenda, sottolineando che alcune immagini pubblicate sono false. La questione ha attirato l’attenzione di un’associazione di consumatori, che ha deciso di intervenire ufficialmente.