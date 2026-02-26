Dopo la vittoria negli ottavi di finale dell'Atp 250 di Santiago contro l'argentino Navone, Luciano Darderi ha regalato foto e autografi ai tanti giovani tifosi presenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi, che entusiasmo a Santiago: selfie e autografi con i tifosi

Milan, Ricci a Milanello: foto e autografi con tutti i tifosi! | PM NewsMilan, Ricci a Milanello: foto e autografi con tutti i tifosi! | PM News Samuele Ricci, centrocampista del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, si è...

ATP Santiago 2026, Luciano Darderi piega Mariano Navone ed approda ai quarti: sarà derby con Andrea PellegrinoNel primo set la prima occasione per allungare è in favore di Darderi, il quale non sfrutta una palla break sul 30-40 del quarto game.

Da Paolini a Darderi (e ovviamente Sonego): l'entusiasmo per gli altri tennisti in cittàE' una Torino che sembra non stancarsi mai dei suoi campioni. Davanti all'Hotel Principi di Piemonte come dentro al Fan Village in piazza d'Armi che impazzisce all'arrivo di Jasmine Paolini, ... rainews.it

ATP Rio, Darderi sorpreso da Cerundolo junior. Brasile in festa per FonsecaDarderi Rio, Tennis - ATP | L’azzurro paga la stanchezza post Buenos Aires e cede in tre set a Juan Manuel Cerundolo. Passa anche Francisco. E il pubblico si accende per il talento di casa ... ubitennis.com