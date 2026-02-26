Mi sono sempre chiesto perché la sinistra, il sindacato e la Chiesa non abbiano mai sposato la causa dei migranti sfruttati. Parlano ogni giorno di accoglienza, ma poi, pur avendo quotidianamente sotto gli occhi il moderno schiavismo cui sono condannati molti stranieri che giungono in Italia, fanno finta di niente. Ma non le vedono la sera le migliaia di fattorini del cibo prêt-à-porter che rischiano la vita pedalando contromano senza fermarsi a stop e semafori? Eppure, in tanti anni di governo del centrosinistra, non è stata varata alcuna legge che impedisse lo sfruttamento dei cosiddetti «rider». Né è stato proclamato uno sciopero generale dalla Cgil di Maurizio Landini per bloccare i fattorini delle pizze. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Danno da mangiare agli italiani e affamano migliaia di migranti

Toghe scandalose, danno ragione a Carola Rackete: la Ong Sea Watch risarcita con 76mila euro. FdI: schiaffo agli italianiSconcertante decisione, ennesimo schiaffo delle toghe all’attività di contrasto all’immigrazione del governo Meloni.

Migliaia di italiani stanno perdendo WhatsApp: ecco come difenderti da GhostPairingNel mare magnum delle minacce digitali che affollano i nostri smartphone, è emersa una nuova tecnica di frode tanto semplice quanto devastante nelle...

Discussioni sull' argomento I residenti delle Hawaii potrebbero avere il permesso di uccidere i polli selvatici; Topi, blatte e piccioni per le strade: al via pulizia e derattizzazione; Ecco perché l'invecchiamento rende più fragili all'influenza.

Dare da mangiare agli uccelli? Ti spiego perché in estate non è buona idea (e come aiutarli a combattere il caldo)Si librano in volo nelle aree verdi, tra i rami degli alberi, annunciandosi attraverso melodiosi cinguettii. Gli uccelli e i loro canti scandiscono il corso delle belle giornate, non solo in primavera ... greenme.it

Impara l'arte e... fattura! a Too Piacenza iniziano gli incontri con professionisti in grado di spiegare come riescono vivere della propria passione. L'arte, la cultura danno da mangiare SI! in vista del nostro evento UNDERCOMIX che si terrà negli stessi spazi no - facebook.com facebook