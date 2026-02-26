Danneggiano il distributore di bevande e snack identificati due giovani dalle immagini della videosorveglianza

Due giovani sono stati riconosciuti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, dopo aver danneggiato distributori di snack e bevande in un negozio del centro di Senigallia. Le registrazioni hanno fornito elementi utili per l'identificazione, permettendo di ricostruire quanto accaduto e di individuare i responsabili del gesto.

SENIGALLIA – Le immagini del circuito di videosorveglianza hanno permesso agli agenti del commissariato di Senigallia di identificare due giovani responsabili del danneggiamento di alcuni distributori di snack e bevande all'interno di un esercizio commerciale nel centro cittadino.