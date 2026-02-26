Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, è stato ricordato il legame tra il celebre paroliere e sua moglie, Daniela Gimmelli. La musica rappresenta un filo conduttore che unisce la coppia, sottolineando un rapporto duraturo e profondo. Le parole di Mogol hanno evidenziato l’affetto e l’importanza della compagna nella sua vita, con un tono che ha catturato l’attenzione del pubblico.

La musica li lega e la musica li legherà per sempre. Così Giulio Rapetti, il grande paroliere noto a tutti come Mogol, ha fatto intendere nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 dedicando alcune dolci parole alla moglie, Daniela Gimmelli. I due hanno 34 anni di differenza, ma oltre alla professione, tra loro c’è una storia d’amore ricca di significato. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Daniela Gimmelli, chi è la moglie di Mogol

Chi sono le due ex mogli di Mogol, Sandra e Gabriella e chi è la moglie DanielaMogol (Giulio Rapetti) ha avuto diverse relazioni e figli da donne diverse: dalla prima moglie, Serena De Pedrini (o Serenella), ha avuto tre figli,...

Chi è l’attuale e giovane moglie di Mogol, Daniela Grimelli (ex del figlio di Modugno)Prima dell’attuale moglie Daniela Grimelli, Mogol ha avuto due matrimoni significativi che hanno segnato la sua vita.

Mogol: chi è la moglie Daniela Gimmelli, differenza di età/ Figli? L’ho conosciuta troppo tardiDaniela Gimmelli è la moglie dell'autore Mogol. I due sono molto legati nonostante la differenza di età. La coppia non ha figli ... ilsussidiario.net

Perché Mogol è tra i più grandi della musica italiana: chi è, età, carriera, dove vive e cosa fa oggiMogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, è considerato uno dei massimi autori della canzone italiana perché ha dato parole, forma e immaginario a intere generazioni di ... ilmessaggero.it