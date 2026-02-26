Daniela Gimmelli chi è la moglie di Mogol

Da dilei.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, è stato ricordato il legame tra il celebre paroliere e sua moglie, Daniela Gimmelli. La musica rappresenta un filo conduttore che unisce la coppia, sottolineando un rapporto duraturo e profondo. Le parole di Mogol hanno evidenziato l’affetto e l’importanza della compagna nella sua vita, con un tono che ha catturato l’attenzione del pubblico.

La musica li lega e la musica li legherà per sempre. Così Giulio Rapetti, il grande paroliere noto a tutti come Mogol, ha fatto intendere nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 dedicando alcune dolci parole alla moglie, Daniela Gimmelli. I due hanno 34 anni di differenza, ma oltre alla professione, tra loro c’è una storia d’amore ricca di significato. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

daniela gimmelli chi 232 la moglie di mogol
© Dilei.it - Daniela Gimmelli, chi è la moglie di Mogol

Chi sono le due ex mogli di Mogol, Sandra e Gabriella e chi è la moglie DanielaMogol (Giulio Rapetti) ha avuto diverse relazioni e figli da donne diverse: dalla prima moglie, Serena De Pedrini (o Serenella), ha avuto tre figli,...

Chi è l’attuale e giovane moglie di Mogol, Daniela Grimelli (ex del figlio di Modugno)Prima dell’attuale moglie Daniela Grimelli, Mogol ha avuto due matrimoni significativi che hanno segnato la sua vita.

daniela gimmelli chi èMogol: chi è la moglie Daniela Gimmelli, differenza di età/ Figli? L’ho conosciuta troppo tardiDaniela Gimmelli è la moglie dell'autore Mogol. I due sono molto legati nonostante la differenza di età. La coppia non ha figli ... ilsussidiario.net

daniela gimmelli chi èPerché Mogol è tra i più grandi della musica italiana: chi è, età, carriera, dove vive e cosa fa oggiMogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, è considerato uno dei massimi autori della canzone italiana perché ha dato parole, forma e immaginario a intere generazioni di ... ilmessaggero.it