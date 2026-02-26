Damini | Non mi aspettavo una candidatura così importante

Accanto a Marcello Fois ed Ermanno Cavazzoni emergono - tra gli autori proposti per l’ottantesima edizione del Premio Strega 2026 - i nomi di Vito Di Battista, Bruno Damini e Cosimo Damiano Damato. Firme bolognesi, di nascita o di adozione, che lanciano le Due Torri verso il prestigioso concorso. A proporli sono stati gli Amici della domenica, la storica giuria del concorso. Cavazzoni, nato a Reggio Emilia e docente all’Università di Bologna, rientra nelle proposte con Storia di un’amicizia (Quodlibet), che celebra il sodalizio con Gianni Celati. Mentre Marcello Fois, nato a Nuoro ma bolognese d’adozione, è candidato con L’immensa distrazione (Einaudi), un romanzo familiare ambientato in Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

