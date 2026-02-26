Dall’istituto Chiodo quello del delitto di Aba al palco dell’Ariston Alessia Bonati porta il coro Anffas a Sanremo

La Spezia, 26 febbraio 2026 – Non è stata solo un’esibizione emozionante al Festival di Sanremo, ma il punto più alto di un percorso costruito con costanza, visione e impegno sul territorio. Al centro c’è lo Special Festival, il progetto musicale ideato da Alessia Bonati, coordinatrice di Anffas La Spezia e docente dell’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia – scuola finita sulle cronache per l'omicidio dello studente Abanoub Youssef – il cui coro si è esibito nella seconda serata del Festival della canzone italiana cantando "Si può dare di più" insieme a Laura Pausini. Festival Sanremo 2026. Nella foto il coro Anffas di La Spezia (foto Roberto Garavagliaagenzia Aldo Liverani sas) Sul palco di Sanremo è stato spiegato il senso dello Speciale Festival, che vede sempre un big della musica italiana in coppia con uno dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sul palco di Sanremo cento spezzini: il coro Anffas in diretta nella seconda serata del FestivalSpezia, 25 febbraio 2026 – Una notizia di grande impatto, con l’attesa di una città intera.

Can Yaman conquista il palco dell’Ariston: sarà al Festival di Sanremo 2026L’attore turco Can Yaman è ufficialmente il primo co-conduttore annunciato per il Festival di Sanremo 2026.

Ripartono le lezioni al Chiodo: si cerca la normalità, dopo la morte di AbanoubOggi, ancora una volta, l’Istituto professionale Chiodo di Spezia prova il ritorno alla normalità. Con la campanella delle 8 riparte l’attività nelle classi, dopo l’omicidio nei corridoi dello ... genova.repubblica.it

