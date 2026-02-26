Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Tutti i video delle canzoni di Sanremo 2026 sono disponibile su YouTube. Usciti tra la mezzanotte di martedì 24 febbraio e il pomeriggio del 25, sono un quadro delle creatività di più professionisti. Ecco la classifica dei 10 più belli e riusciti, dei più affascinanti e sorprendenti. Come AI AI di Dargen D’Amico, l’intenso clip di Opera con Patty Pravo e Ossessione di Samurai Jay (che vede la partecipazione di Belén Rodríguez, Rkomi e Brunori Sas). Da sempre attento all’aspetto cinematografico dei suoi video, Fulminacci è protagonista di un clip molto surreale che lo vede protagonista insieme a tantissime bucce di banana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalle sfumature pulp di Samurai Jay ai viaggi introspettivi di Arisa

Sanremo 2026, Samurai Jay, di cosa parla il brano OssessioneSamurai Jay sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione, ecco di cosa parla Samurai Jay sarà in gara al Festival di Sanremo 2026...

