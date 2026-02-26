Dalle radici il nostro futuro | a Benevento la IX Assemblea Provinciale di CIA Agricoltori Italiani

A Benevento si è svolta la IX Assemblea Provinciale di CIA Agricoltori Italiani, un appuntamento che ha raccolto numerosi partecipanti provenienti dal settore agricolo. Durante l'incontro, si sono condivise idee e prospettive per lo sviluppo della produzione locale e per affrontare le sfide di un comparto in continua evoluzione. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra operatori e rappresentanti del mondo agricolo.

Grande partecipazione e forte spirito unitario hanno caratterizzato la IX Assemblea Provinciale di CIA Agricoltori Italiani svoltasi a Benevento, momento centrale di confronto e programmazione per il futuro dell'agricoltura sannita.All'incontro hanno preso parte 67 delegati e 36 invitati. I lavori sono stati presieduti dal Commissario Provinciale Alessandro Mastrocinque, con gli interventi del Commissario Regionale Stefano Di Marzo e del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che hanno sottolineato il ruolo strategico del comparto agricolo per lo sviluppo economico e sociale del territorio.Nel corso dell'assemblea è stato...