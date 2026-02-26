Morandi Come da programma il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due francobolli commemorativi per celebrare rispettivamente il centenario della scomparsa della Regina Margherita di Savoia e il centenario della scomparsa di Piero Gobetti, due personaggi molto diversi tra loro che la storia ha legato solo per motivi anagrafici. La Regina Margherita di Savoia (Torino 1851 - Bordighera 1926) è stata la consorte del Re Umberto I° e - considerato che la moglie di Vittorio Emanuele III° era deceduta nel 1855 - è stata di fatto la prima Regina Consorte d’Italia, cattolica e profondamente reazionaria, influenzò su molte scelte il marito e soprattutto esercitò un grande fascino sulla popolazione italiana grazie al suo stile di vita e alle idee che per l’epoca erano geniali e innovative in particolare per la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla regina. Margherita a Gobetti

Tre bambine curate al Regina Margherita di Torino, arrivano dalla Striscia di GazaTre bambine provenienti dalla Striscia di Gaza, accompagnate dai familiari e affetti da patologie gravi che richiedono cure complesse, sono arrivate...

Juventus: la visita all’ospedale regina MargheritaIn un freddo pomeriggio di dicembre, la Juventus ha portato calore e allegria all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, con una visita che...

Temi più discussi: La Regina Margherita di Savoia nel centenario della sua scomparsa; Dalla regina. Margherita a Gobetti; L'8 marzo nel segno della Regina Margherita: a Sant'Antonino un incontro tra storia e cultura; Stupinigi, la Regina Margherita tra pizza, dolci e segreti di Corte a cent'anni dalla scomparsa.

Dalla pizza al pollo con le dita: Margherita a tavola tra mito e realtàDalla pizza più famosa d’Italia ad un gesto sorprendentemente informale come mangiare il pollo con le dita: A tavola con la Regina. I menù di Margherita trasporta in un percorso che intreccia ... torinoggi.it

Lungomare Regina Margherita abbandonato a se stesso: mi piange il cuoreTra strisce led a terra che creavano un bellissimo effetto ottico e che appena fulminate non sono mai state sostituite. Tra pavimentazioni e marmi rotti e invasi ormai dalla vegetazione, il lungomare ... brindisireport.it

Studio commerciale di Roma zona Viale Regina Margherita seleziona contabile. Gradita esperienza e conoscenza gestionale Profis. Inviare CV a [email protected] - facebook.com facebook