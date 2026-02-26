Dalla prima birra fatta in casa al successo | così Marco Valeriani è diventato il secondo miglior birraio d' Italia

La birra gli è sempre piaciuta. Tanto che nel 2000 ha provato per la prima volta a farla in casa, su suggerimento di un suo compagno d'università, acquistando un kit per principianti. Oggi gestisce un suo birrificio che produce oltre 200mila litri di birra all'anno, un'attività che gli è valsa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

