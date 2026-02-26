Dalla cucina di famiglia ai laboratori dell’universo | Giuseppe Fiamingo racconta la scienza agli studenti vibonesi

Un fisico calabrese porta la scienza tra gli studenti di Vibone, usando metodi insoliti e coinvolgenti. In un percorso che spazia dalla cucina di casa alle aule didattiche, trasmette concetti di cosmologia, particelle e innovazione educativa, rendendo la scienza accessibile e stimolante per i giovani. La sua esperienza unisce passione e creatività, offrendo un nuovo modo di imparare e scoprire l’universo.

Il fisico e docente calabrese trasforma impasti di farina in lezioni di cosmologia, particelle e innovazione educativa internazionale Vibo Valentia – L’universo può cominciare anche da un impasto di farina. È con questa immagine concreta e simbolica che il prof. Giuseppe Fiamingo ha aperto il suo intervento durante la settimana culturale “Alimentare i saperi”, dedicata al dialogo tra formazione, territorio e conoscenze scientifiche. Il 26 febbraio 2026, l’istituto alberghiero ha ospitato un evento che ha unito autobiografia e scienza di frontiera. Tre anni dopo essere stato commissario agli Esami di maturità, Fiamingo ha raccontato come un ragazzo cresciuto tra i tavoli di un ristorante possa arrivare a formarsi nei grandi centri di ricerca europei e rappresentare l’Italia a livello internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

