Londra, 26 feb. (Adnkronos) - La principessa Anna resta la risorsa più importante della famiglia reale dopo lo scandalo Epstein culminato nell'arresto di 11 ore dell'ex principe Andrew Mountbatten-Windsor. Un esperto reale ha avvertito che sarà essenziale per la sopravvivenza della monarchia. Il commentatore Richard Fitzwilliams ha definito la principessa 75enne, la "carta vincente" del Palazzo proprio per la sua reputazione di affidabilità e senso del dovere, in netto contrasto con la crisi che sta travolgendo l'istituzione. Fitzwilliams ha dichiarato all'Express che la sorella di re Carlo sostiene "un carico di lavoro elevato e maggiori impegni rispetto a qualsiasi altro membro della famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daily Crown: soltanto la principessa Anna può salvare la monarchia

