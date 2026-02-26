Nuovi sviluppi emergono nelle indagini legali che coinvolgono figure pubbliche di spicco. Le indagini continuano a svelare dettagli che potrebbero avere ripercussioni sul panorama politico e mediatico. La situazione si fa sempre più intricata, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali che chiariscano la situazione attuale.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Lenti, ma sufficientemente inesorabili, crescono i guai per Trump portati dagli Epstein files. Mentre si tratta a Ginevra (ma non si sa bene su cosa), Trump prova ad accreditare la tesi della pericolosità nucleare dell'Iran. Ma il punto dell'accordo da trovare dovrebbe essere un altro e cioè l'interruzione del sostegno iraniano alle tre organizzazioni che destabilizzano il medio oriente, Hamas, Hezbollah e Houthi. La nuova legge elettorale, che ripristina il vecchio proporzionale, ma ci mette un premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dagli Epstein files nuovi guai per Trump

In una mail emersa dagli Epstein Files, Trump avrebbe tradito Melania con l’assistente Madeleine WesterhoutIn una mail emersa dagli Epstein Files, datata 11 marzo 2019, il giornalista Michael Wolff scrive a Epstein sottoponendogli una bozza delicata su...

Leggi anche: Voleva uccidere Trump: chi era Austin Tucker Martin, ucciso a Mar-a-Lago. “Ossessionato dagli Epstein files”

Il caso Epstein si aggiunge di nuovi dettagli, e nuovi guai per Trump

Temi più discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein files, chi sono i personaggi europei citati nei documenti; Epstein files, svaniti i documenti su una donna che accusava Trump: Diceva di essere stata molestata quando era minorenne; Il Pritzker è stato rimandato a causa degli Epstein Files.

Epstein files: cade il Ceo del World Economic Forum, il ‘buco’ su Trump e la foto di Hawking. Ora le deposizioni dei ClintonSi dimette il n.1 di Davos, Borge Brende, anche Larry Summer lascia Harvard. Cnn-Nyt: le 50 pagine scomparse che inguaiano il presidente Usa ... dire.it

Dagli Epstein files nuovi guai per TrumpLenti, ma sufficientemente inesorabili, crescono i guai per Trump portati dagli Epstein files. ilfoglio.it

"Dagli Epstein files sparite le accuse di una donna a Trump", cosa scrive il New York Times x.com

... e dagli Epstein files sta uscendo di tutto e siamo solo all'inizio. https://www.facebook.com/share/v/1H85CrAF6c/ facebook