Da Roma alla Berlinale 2026 | Mnemonica lancia il Manifesto per la memoria del cinema digitale

Da Roma alla Berlinale 2026, Mnemonica presenta il suo nuovo Manifesto dedicato alla memoria del cinema digitale. La realtà romana, attiva nel settore dei contenuti e della produzione audiovisiva, ha deciso di condividere un documento che riflette sulla conservazione e l’evoluzione delle immagini nel mondo digitale. L’iniziativa vuole stimolare un dibattito sul ruolo della memoria nelle opere visive contemporanee.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'azienda romana Mnemonica ha presentato all'European Film Market di Berlino il Manifesto per salvare il patrimonio audiovisivo europeo. Mnemonica, realtà romana innovativa e hub di contenuti per produzione cinematografica, televisiva e conservazione del patrimonio audiovisivo digitale, ha presentato a febbraio il Manifesto per la memoria del cinema digitale, durante il panel Future Heritage – Securing the Future of Digital Film Archives all’European Film Market della Berlinale. Si tratta di un documento programmatico con un appello urgente a istituzioni e professionisti del settore: proteggere le opere audiovisive nell’era post-analogica, prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

