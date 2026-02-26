L’Autunno-Inverno 202627 di Prada propone un’interpretazione della moda basata sulla sovrapposizione e sulla contraddizione. La collezione si distingue per la capacità di combinare elementi diversi, creando un gioco di strati che copre ogni dettaglio del look. La sfilata, ospitata in una location suggestiva, presenta sessanta outfit che invitano a riflettere sul modo di vestirsi in modo pratico e originale.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. L’ispirazione Parte da una riflessione sulla complessità intrinseca delle donne. «Ci sono molti strati nella vita di una donna. Ogni giorno richiede non solo abbigliamenti diversi, ma anche una pluralità di identità a cui attingere» spiega Miuccia Prada. In che modo? «Invece di mostrare 60 look su 60 donne, in questa stagione abbiamo scelto di mostrare 15 look su 15 donne: ogni look appare quattro volte, ma proposto in modo diverso. Ci piaceva l’idea di lavorare con un gruppo ristretto di donne, la possibilità di rivedere ognuna di loro quattro volte in una sola sfilata, così da stabilire un contatto più profondo sia con la persona che con il look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Prada l’Autunno-Inverno 2026/27 è un elogio alla complessità (e alla contraddizione). E al vestirsi a cipolla

Leggi anche: Max Mara ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2026-27 a Milano: il casting punta all'inclusività e alla bellezza senza genere.

Fendi, il debutto di Maria Grazia Chiuri: «Meno io, più noi», è il messaggio affidato alla passerella dell'Autunno-inverno 2026/27Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Milano Fashion Week: chi sfila oggi. Max Mara, Prada e la prima volta di Meryll Rogge da Marni; La gonna di vernice si reiventa in chiave chic sulle passerelle e sarà il capo must-have del 2026; Il racconto di una bellezza imprevedibile alla London Fashion Week.

Mark Zuckerberg in front row da Prada con Lorenzo Bertelli. Da giugno rumors sul lancio degli smart glasses con MetaIl numero uno della big tech americana ha partecipato alla sfilata autunno-inverno 2026/27 della griffe assieme alla moglie Priscilla Chan, seduta accanto al ceo Andrea Guerra, ex Luxottica. Una prese ... milanofinanza.it

Calze ricamate e décolleté Prada, la combo di tendenza neo bourgeois più chic alla Milano Fashion WeekAlla sfilata autunno inverno 2026 2027, Prada parla di stratificazione, con una sola costante: la combo calze ricamate e décolleté ... vogue.it

Alla sfilata di Giada, l’orchidea Cymbidium sfida l’autunno-inverno per affermare la sensualità femminile: https://vogueitalia.visitlink.me/5QgoVp facebook

Con la collezione autunno inverno 2026 2027, Sara Cavazza Facchini ha portato alla Milano Fashion Week una femminilità bon ton e vagamente dandy x.com