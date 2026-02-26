Da Lapo a Bruno Vespa | tutti i personaggi di Ubaldo Pantani Sanremo 2026

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, tra i protagonisti ci sarà anche Lapo Elkann, aggiungendosi a una lista di personaggi noti che prenderanno parte all’evento. La manifestazione continua ad attrarre figure di rilievo del mondo dello spettacolo e della cultura, offrendo un palcoscenico a personalità diverse che si incontrano e si confrontano nel corso della kermesse. La partecipazione di Elkann si inserisce in questo quadro di incontri e presenze.

Alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 prenderà parte anche Lapo Elkann. Non quello vero, ma l’imitazione di Ubaldo Pantani. Nelle scorse settimane infatti Carlo Conti ha invitato l’imitatore e comico italiano (classe 1971) a prendere parte alla kermesse canora come co-conduttore della terza serata (quella del giovedì). Originario di Querceto di Montecatini Val di Cecina, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, Pantani ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Poi l’esordio in tv nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito ha alternato teatro a televisione. È stato legato sentimentalmente per oltre cinque anni alla collega Virginia Raffaele ed ha una figlia nata da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

