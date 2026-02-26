Cutro tre anni dopo | veglia senza politica studenti a Mattarella

Il terzo anniversario della tragedia di Cutro si celebra con una veglia commemorativa priva di rappresentanti politici, in un appello a non dimenticare per evitare che simili drammi si ripetano. Gli studenti hanno rivolto un messaggio diretto al presidente Mattarella, chiedendo impegno e memoria. La serata di Sanremo, intanto, registra un calo di audience rispetto all'anno scorso, con 9.053.000 telespettatori e il 59,5% di share. La cerimonia a Cutro ha la partecipazione di centinaia di persone, tra familiari delle vittime e cittadini, in un clima di commozione e rabbia. Il naufragio del 2023 costò la vita a almeno 94 persone, un evento che ha lasciato cicatrici profonde nella comunità locale e nel paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Strage di Cutro, avevamo detto “Mai più”: tre anni dopo, il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vita

26/02 – Referendum, ancora uno scontro Nordio-Gratteri – Tre anni fa il naufragio di Cutro – Inter grande in Italia, ma piccola in EuropaHome > Podcast > 26/02 – Referendum, ancora uno scontro Nordio-Gratteri – Tre anni fa il naufragio di Cutro – Inter grande in Italia, ma piccola in...

Temi più discussi: Strage di Cutro, tre anni dopo il racconto dei sopravvissuti: Nessuno ci aiutava; Cutro-Milano, tre anni dopo - Pressenza; Migranti: tre anni fa la strage a Steccato di Cutro. Ieri come oggi, vite a perdere; Strage di Cutro, avevamo detto Mai più: tre anni dopo, il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vita.

La strage di Cutro 3 anni dopo: il tragico naufragio, una delle pagine più drammatiche d’ItaliaTre anni fa il drammatico naufragio a Steccato di Cutro provocò una strage. Una ferita aperta tra memoria, richieste di giustizia e appelli alla responsabilità politica e internazionale ... quicosenza.it

Strage di Cutro, avevamo detto Mai più: tre anni dopo, il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vitaTre anni dopo la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, uomini, donne e bambini continuano a morire nel Mediterrano. La denuncia delle ong ... vanityfair.it

Dall’inizio del 2026 sono più di 500 i decessi e un migliaio i dispersi https://www.lacnews24.it/attualita/il-naufragio-di-cutro-tre-anni-dopo-una-tragedia-che-si-ripete-ogni-giorno-nel-cimitero-mediterraneo-rjbqooyj - facebook.com facebook

Tre anni fa la tragedia di #Cutro. Fra sorvoli aerei, perlustrazioni a terra e difficili operazioni in acqua con condizioni di mare proibitive, i #vigilidelfuoco furono impegnati per settimane. Il nostro ricordo per le 90 vittime del naufragio #26febbraio #pernondimenti x.com