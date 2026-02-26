Cuore bruciato l' avvocato Petruzzi e il distacco professionale perso per dettagli agghiaccianti sul caso

Un avvocato coinvolto in un caso delicato ha dichiarato di aver perso il distacco professionale a causa di dettagli sconvolgenti emersi durante le indagini. La situazione ha portato a un livello di coinvolgimento emotivo che ha inciso sul suo ruolo. La vicenda riguarda un episodio grave che ha attirato l’attenzione e ha portato a discussioni sulla gestione delle emozioni in casi così complessi.

“Il caso di Domenico mi è entrato dentro”: è la confessione di Francesco Petruzzi, il legale che rappresenta i genitori di Domenico, il bambino di 2 anni morto nell’ospedale Monaldi di Napoli dopo che il cuore che avrebbe dovuto essere utilizzato per il suo trapianto è stato “bruciato” dal ghiaccio in cui è stato incorrettamente trasportato. L’avvocato afferma di essere entrato a conoscenza di “dettagli agghiaccianti” sul caso. L’avvocato Petruzzi: “Non posso mantenere il distacco” Ospite della trasmissione di approfondimento Ignoto X, condotta dal giornalista Pino Rinaldi su La7, è stato l’avvocato Francesco Petruzzi. Petruzzi è il legale che rappresenta i genitori di Domenico, il bimbo di 2 anni morto a causa del mancato trapianto di cuore di cui era in attesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

