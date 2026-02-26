Detroit piega i Thunder nella sfida tra capolista. Decima vittoria consecutiva per gli Spurs, Cleveland cade a Milwaukee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cunninham e Duren stendono OKC, Denver schiaccia i Celtics. Spurs da 10 e lode

NBA, i risultati della notte (5 febbraio): Spurs piegano OKC, Knicks show con Denver, Boston domina HoustonSi sono disputati sette match dell’NBA questa notte e e sotto i riflettori finiscono il colpo degli Spurs sui Thunder, l’impresa dei Knicks contro...

NBA Emirates Cup, OKC da record: spazzati via i Suns e semifinale contro gli Spurs!Oklahoma City (Stati Uniti), 11 dicembre 2025 – Che si tratti di Emirates Cup o di stagione regolare (le gare di coppa fanno comunque parte del...

Argomenti discussi: Cunninham e Duren stendono OKC, Denver schiaccia i Celtics. Spurs da 10 e lode; Detroit Pistons, le ultime news dalla Motown.

Cunninham e Duren stendono OKC, Denver schiaccia i Celtics. Spurs da 10 e lodeDetroit piega i Thunder nella sfida tra capolista. Decima vittoria consecutiva per gli Spurs, Cleveland cade a Milwaukee ... gazzetta.it