Cultura italiana all’estero call Maeci | incentivi alla traduzione e al doppiaggio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato un bando dedicato alla cultura italiana all’estero, con l’obiettivo di sostenere progetti di traduzione e doppiaggio di opere italiane. La call offre incentivi per favorire la diffusione della nostra lingua e delle produzioni artistiche italiane in diversi paesi, coinvolgendo enti e professionisti del settore.

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di tumore ovarico Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Docenti turchi del liceo Italiano di Istanbul in sciopero, ANIEF: “Indennità estero non spetta al personale locale. 18 febbraio incontro col MAECI”L’ANIEF interviene sulla mobilitazione dei docenti turchi del Liceo Italiano di Istanbul, che hanno proclamato uno sciopero ad oltranza, con il... Archeologia, missioni italiane all’estero: via ai contributi Maeci per il 2026Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche... Temi più discussi: Promozione della lingua italiana all'estero: la nuova risoluzione del Pd per rafforzare gli Istituti di Cultura e le scuole; Esteri: Risoluzione Porta (PD) su diplomazia culturale e italiani all’estero; La voce degli eletti all’estero - Aise.it; Uno spazio di condivisione per la cultura italiana. Promozione della lingua italiana all’estero: la nuova risoluzione del Pd per rafforzare gli Istituti di Cultura e le scuoleIl Partito Democratico ha presentato una risoluzione per rafforzare diplomazia culturale e lingua italiana all'estero. Il documento chiede al governo una strategia pluriennale integrata per sostener ... orizzontescuola.it Risoluzione Porta (PD) su diplomazia culturale e italiani all’esteroitaliani all'estero. Si chiede al Governo di definire una strategia pluriennale integrata di diplomazia culturale e promozione della lingua ... italiachiamaitalia.it Catania presenta il dossier Capitale italiana della Cultura 2028 al ministero: segui la diretta L'audizione a Roma nella Sala Spadolini del ministero Leggi l’articolo completo di Francesca Aglieri Rinella al link nel primo commento - facebook.com facebook La figura di Benedetto Croce ha dominato la cultura italiana per buona parte del '900. A 160 anni dalla sua nascita, ripercorriamo le tappe della sua biografia con il prof. Paolo D'Angelo qui: bit.ly/BenedettoCroce… x.com