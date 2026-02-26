Cuba | Zakharova ' motoscafo Usa in acque territoriali per provocare tensioni'

Mosca, 26 feb. (Adnkronos) - Una decisione deliberata di Washington per provocare tensioni. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando con la Tass, definisce con queste parole l'incidente di ieri, avvenuto a Cuba quando un motoscafo registrato negli Stati Uniti, dopo essere entrato nelle acque territoriali dell'isola con a bordo persone armate, ha avuto uno scontro a fuoco con la Guardia costiera cubana, che ha ucciso quattro persone a bordo del natante e ne ha ferite altre sei. "Si tratta di una provocazione aggressiva degli Stati Uniti, volta a peggiorare la situazione e a scatenare un conflitto", ha affermato la Zakharova. 🔗 Leggi su Iltempo.it

