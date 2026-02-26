Il governo cubano ha riferito di aver aperto il fuoco contro un motoscafo proveniente dagli Stati Uniti. Secondo le autorità, ci sarebbero state quattro vittime nel corso dell'incidente. L'episodio è stato interpretato come un tentativo di infiltrazione via mare da parte di un gruppo armato. La situazione è ancora sotto osservazione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il governo di Cuba denuncia un tentativo di “infiltrazione” di un gruppo armato via mare dagli Stati Uniti. Si tratterebbe di un commando composto da dieci cittadini cubani, fermato dalla Guardia costiera. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Cuba spara contro motoscafo Usa, 4 morti

Leggi anche: Cuba spara contro un motoscafo Usa: sale la tensione tra Washington e L’Avana

Spari a motoscafo Usa: 4 morti. "Terroristi", "Risponderemo": scatta l'escaltion tra Usa e CubaLa scintilla per una resa dei conti definitiva tra Cuba e Stati Uniti potrebbe essere scoccata.

Cuba spara contro motoscafo Usa, 4 morti

Temi più discussi: Cuba, guardia costiera spara contro un motoscafo Usa: 4 morti; Cuba spara contro un motoscafo Usa, quattro i morti: Avevano fini terroristici; Cuba, scontro a fuoco tra la Guardia Costiera e un motoscafo americano: 4 morti e sei feriti; Cuba, Guardia costiera spara contro motoscafo Usa: 4 morti e sei feriti.

Cuba spara contro un motoscafo Usa: sale la tensione tra Washington e L’AvanaQuattro morti e sei feriti. Il governo afferma che l’equipaggio voleva «compiere un’infiltrazione con fini terroristici». Rubio: «Reagiremo di conseguenza una volta accertati i fatti». La guardia cost ... lettera43.it

Cuba, guardia costiera spara contro un motoscafo Usa: 4 mortiIntercettata da un'unità della Guardia Costiera nei pressi di Corralillo, l'imbarcazione, che secondo il ministero dell'Interno de L'Avana sarebbe illegale, è stata individuata nelle acque territor ... tg24.sky.it

Cuba, Guardia costiera spara contro motoscafo Usa: 4 morti. Rubio: “Risponderemo in modo adeguato”. - facebook.com facebook

Tensione tra Cuba e USA: 4 morti e 6 feriti dopo scontro a fuoco nelle acque cubane. Guardia costiera dell'Avana intercetta motoscafo USA diretto sull'isola. Washington monitora la situazione. #motoscafo x.com