Crystal Palace-Zrinjski Mostar | formazioni confermate

Le formazioni di Crystal Palace e Zrinjski Mostar sono state annunciate ufficialmente, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. I giocatori si preparano per una sfida che promette emozioni e intensità, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni dettaglio delle scelte tattiche. La partita sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato positivo.

2026-02-26 20:47:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Crystal Palace deve ancora lavorare per confermare il proprio posto negli ottavi di finale della Conference League, affrontando lo Zrinjski Mostar nella gara di ritorno degli spareggi. Il Palace si è disputato sorprendentemente l'andata in Bosnia la scorsa settimana, gli Eagles si sono accontentati di un pareggio per 1-1. Glasner, tuttavia, vorrà assicurarsi di mantenere vive le speranze di partire con un altro trofeo. 101GreatGoals ha tutte le notizie sulla squadra per un incontro cruciale nella stagione del Palace. Palazzo di cristallo: Henderson; Lacroix, Richards, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen.