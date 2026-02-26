cristiano ronaldo diventa proprietario di un club in serie b spagnola

Una mossa che amplia i confini dell’impegno economico nel calcio globale, consolidando l’interesse di una delle stelle più riconoscibili nel panorama sportivo per investimenti legati al mondo delle squadre di alto livello. L’operazione riguarda una realtà della Liga spagnola, con un ingresso significativo nel capitale che sottolinea una nuova dinamica tra sport e business. Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% delle azioni della Unión Deportiva Almería, formalizzando la presenza azionaria attraverso CR7 Sports Investments, la nuova filiale di CR7 SA incaricata di gestire investimenti e affari legati al portoghese. L’iniziativa rientra in una cornice di espansione internazionale promossa dal presidente Mohamed Al Khereiji, operante mediante il conglomerato SMC Group. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

