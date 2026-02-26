Criscitiello sicuro | Il Milan ha sbagliato la costruzione della squadra in alcune zone del campo

Durante l'ultima puntata del podcast 'Aura Sport', il direttore di 'Sportitalia' ha analizzato la formazione del Milan, evidenziando alcune criticità nella costruzione della squadra in diverse zone del campo. Ha sottolineato come alcune scelte abbiano inciso sulle prestazioni complessive e ha cercato di spiegare le ragioni di queste difficoltà. La discussione si è concentrata sui punti deboli evidenti nella rosa.

Durante l'ultima puntata del podcast 'Aura Sport', il direttore di 'SportItalia' Michele Criscitiello ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri uscito sconfitto dalla gara col Parma. In particolare, il giornalista ha sottolineato quello che, secondo lui, è il grande problema della rosa rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole. "Giocare senza attacco in una squadra come il Milan, fai una fatica pazzesca perché ti manca il terminale offensivo, ti manca fiducia, Leao abbiamo capito che la punta non la può fare, Nkunku con tutto il bene che gli vogliamo non può fare la punta. Per me Allegri non sapeva più cosa fare e ha messo Leao punta, non è questione di coperta lunga o corta, la coperta non c’è proprio". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

