Cresta sui fondi europei la famiglia del sindaco Parcaroli | Estranei all’inchiesta

“Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli non ha mai ricoperto alcun ruolo in R-Store o in qualsiasi altra società coinvolta in questa vicenda”. Così la famiglia Parcaroli, in una nota, si dice “estranea a ogni inchiesta”, dopo che è emerso il coinvolgimento della società R-Store (che ha acquisito nel 2024 l’azienda del primo cittadino) in un’indagine per corruzione condotta dalla Procura europea. Nell’ambito dell’inchiesta, i magistrati hanno chiesto l’arresto di sedici persone, tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche. L’indagine è partita dalla Sicilia ma riguarda anche altre regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

