Crescere verso l’autonomia a Bergamo apre un appartamento per i giovani che escono dal sistema di cura

A Bergamo è stato aperto un nuovo appartamento dedicato ai giovani che stanno lasciando il sistema di cura. Collocato in Borgo Santa Caterina, l’intervento mira a offrire un supporto pratico e una prima esperienza di autonomia. La struttura è gestita dall’Ambito Territoriale Sociale Valle, che si occupa di favorire un percorso di indipendenza per chi si trova in questa fase di transizione.

Situato in Borgo Santa Caterina e concesso in locazione all' Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna – Villa d'Almè da parte della Fondazione Istituti Educativi Bergamo, l'appartamento accoglie ragazzi e ragazze dai 18 ai 21 anni che escono dal sistema di tutela e si trovano ad affrontare la sfida dell'autonomia. È stato presentato questa mattina a Bergamo l'appartamento, gestito dall'Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna – Villa d'Almè e dall'Azienda territoriale per i servizi alla persona Valle Imagna – Villa d'Almè, concesso in locazione da Fondazione Istituti Educativi Bergamo, pensato per accogliere giovani Care Leavers, un'iniziativa che si inserisce nel solco della sperimentazione nazionale Care Leavers " Crescere verso l'autonomia ".