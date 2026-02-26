crans montana spunta un nuovo video con alcolici serviti ai minorenni al constellation alcuni giorni prima

A Crans-Montana circola un nuovo video che mostra giovani serviti con alcolici presso il locale Constellation alcuni giorni prima di un episodio di cronaca. L’immagine si inserisce tra i materiali raccolti nelle indagini sulla vicenda che ha coinvolto la zona. La registrazione sembra evidenziare comportamenti che potrebbero essere rilevanti per chiarire quanto accaduto.

I pm della Procura di Roma proseguono le indagini che vedono Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation a Crans-Montana, indagati con l’ipotesi dei reati di disastro colposo e omicidio colposo in relazione all’incendio che, nella notte di Capodanno, ha causato la morte di 41 persone. Agli atti si aggiunge il video registrato da un avventore del bar che mostra alcuni minorenni consumare alcolici all’interno del locale. Alcolici ai minorenni: il video al Constellation Le indagini dopo la strage di Capodanno L’ultima vittima torna in Italia Alcolici ai minorenni: il video al Constellation Gli inquirenti stanno analizzando i video rinvenuti sui telefoni cellulari delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

