A Crans Montana ha preso il via il percorso di una giovane studentessa al Centro Trapianti di Torino. La madre potrà seguirla costantemente durante la degenza. Lo specialista sottolinea che l'età di quindici anni rappresenta un fattore importante nella capacità di recupero e di affrontare le sfide. La ragazza, trasferita dall'ospedale di Zurigo, è arrivata dopo aver superato la fase acuta.

Il trasferimento in Italia, finalmente Massima cautela trapela dalle prime dichiarazioni del dottor Massimo Navissano, direttore Struttura complessa Grandi ustioni CTO. che spiega: «Elsa ha sicuramente superata la fase acuta, è stata dichiarata fuori pericolo perché respira spontaneamente da lunedì: è quindi stato possibile organizzare il trasferimento. Sicuramente è una paziente molto delicata che ha ancora tanti problemi aperti». Un percorso ancora lungo e multidisciplinare Con ustioni di secondo e terzo grado sul 55% del corpo, il cammino della ragazza resta complesso. «Dovrà avere un percorso piuttosto articolato», precisa Navissano.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Crans Montana, inizia il percorso di Elsa Rubino al CTO di Torino. La mamma potrà stare con lei giorno e notte. Lo specialista: «I quindici anni vogliono dire molto nella capacità di recupero e di contrastare le difficoltà»

