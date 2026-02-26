crans montana elsa tornata a torino da zurigo per un nuovo ricovero

Una studentessa è tornata a Torino da Zurigo per un nuovo ricovero dopo aver subito gravi ustioni su oltre il 60% del corpo in un incidente avvenuto recentemente. Dopo un periodo di coma durato più di due settimane, si trova ora sotto cure specialistiche per le sue condizioni di salute. La sua situazione ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche.

È avvenuto senza intoppi il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale "Le Constellation", a Crans-Montana, nella notte di Capodanno, e da due mesi ricoverata all'ospedale di Zurigo. La giovane è stata ricoverata nel Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cto di Torino., La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Uscita dal coma dopo 22 giorni dall'incendio, è stata sottoposta a più interventi chirurgici: ora è fuori pericolo e potrà curarsi in Italia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella si recò a Zurigo per incontrare, tra gli altri, anche i suoi genitori durante il lungo ricovero della ragazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

