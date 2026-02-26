Costacurta commenta la partita di Pasalic in Champions | Era dai tempi di Baresi nel ’94 che non vedevo…

Alessandro Costacurta ha analizzato la recente prestazione di Pasalic in Champions, sottolineando quanto sia stato sorprendente il suo impatto in campo. Ricorda i tempi in cui Baresi dominava i rovesciamenti di fronte e ha evidenziato come questa partita abbia portato alla luce alcune caratteristiche del giocatore. La sua analisi si concentra sugli aspetti tecnici e tattici della gara.

È stata una due giorni di Champions League molto intensa per le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea per club. L'Inter, quella data per favorita nel ribaltare l'andata, ha perso 1-2 a 'San Siro' contro il BodoGlimt. La Juventus è andata vicina all'impresa di ribaltare il pesante 5-2 dell'andata col Galatasaray, ma nei supplementari, sul risultato totale in parità, ha subito due gol e ha dovuto salutare la Champions. L'unica italiana ad aver compiuto l'impresa è stata l'Atalanta. La 'Dea' ha ribaltato il 2-0 dell'andata, battendo in casa 4-1 il Borussia Dortmund, completando così una rimonta che entra nella storia recente della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Costacurta: Pasalic mi ha ricordato Baresi nel '94, ha preso la squadra per mano. MagistraliÈ stata un'Atalanta straordinaria, ammetto che non ci speravo, ma invece hanno fatto una partita pazzesca, un'impresa: questo,. tuttomercatoweb.com

Costacurta: Pasalic da sottolineare, era dai tempi di Baresi nel '94 che non vedevo un giocatore prendere una squadra per mano come ha fatto luiL’impresa dell’Atalanta, un formidabile 4-1 contro il Dortmund che ribalta il 2-0 dell’andata, ha estasiato Billy Costacurta. L’ex difensore rossonero, dagli studi di Sky, ... milannews.it

Arrigo Sacchi with Costacurta and Berti at World Cup 1994 #azzurri #worldcup #USA94 facebook