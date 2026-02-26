Cosmi si presenta alla Salernitana | Noi allenatori siamo malati di calcio essere qui è un privilegio Ecco come ho reagito alla chiamata del direttore

Il nuovo allenatore della Salernitana si è presentato ai media, esprimendo entusiasmo per questa opportunità e condividendo le prime impressioni sulla squadra. Ha spiegato come abbia accolto la chiamata del club e ha parlato della passione che lo spinge a lavorare nel calcio. Le sue dichiarazioni hanno offerto uno sguardo sul suo approccio e sulla voglia di iniziare questa nuova sfida.

Temi più discussi: Serse Cosmi torna ad allenare a poco più di tre anni dall'ultima volta: il tecnico riparte dalla Serie C; Con tutto il rispetto, l'ho vissuto io quello che non era calcio: Cosmi si scaglia contro…; Salernitana, esonerato Raffaele: Cosmi pronto a firmare. Salernitana, Cosmi si presenta e cita la Lazio: Ricordo che una volta...Serse Cosmi si è presentato alla Salernitana come nuovo allenatore del club. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha parlato anche del modulo che vorrebbe utilizzare, citando ... Cosmi si presenta a Salerno: Squadra terza non per casoSerse Cosmi, nuovo allenatore della Salernitana, si è presentato così all'ambiente granata, come riportato da calciosalernitana.it: Mi sono fatto una prima idea, è umanamente impossibile conoscere tu ... SALERNITANA - Cosmi si presenta: "Chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia" CATANISTA LIVE In studio Attilio Scuderi e Stefano Auteri Tutto su Salernitana-Catania con Toscano costretto a fare a meno di Forte Cosmi si presenta e chiede "dedizione" Formazione: ballottaggi in avanti, possibile chance per Lunetta