Cosmi | Allenare la Salernitana è un privilegio ai calciatori non chiedo impegno ma dedizione

L’allenatore ha espresso soddisfazione per la possibilità di guidare la squadra, sottolineando che per lui si tratta di un onore. Ha aggiunto di non chiedere semplicemente impegno ai giocatori, ma di puntare sulla loro dedizione. Durante l’intervista, ha ringraziato chi ha reso possibile questa esperienza, sottolineando l’importanza di lavorare in un ambiente in cui si sente supportato.

"Ringrazio la proprietà, il presidente e il direttore per l'opportunità che mi hanno concesso. Faggiano è il primo direttore che mi ha richiamato e questo significa che a distanza di dieci anni si era creato un rapporto umano e professionale. Sono felice di essere qui a Salerno, ogni volta che venivo qui da avversario dicevo che per me sarebbe stato gratificante lavorare qui. Si è verificato forse quando non ci pensavo più ma vi assicuro che quando mi ha chiamato Faggiano ho risposto subito "io stasera sono a Salerno". Ho sentito subito una scarica di adrenalina fortissima dentro di me, noi allenatori siamo un po' malati di calcio, ci sembra di poterne fare a meno ma non è possibile.

