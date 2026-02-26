Serse Cosmi torna in panchina e si presenta con entusiasmo, sottolineando quanto sia un privilegio guidare la Salernitana in questa fase. Durante la conferenza di presentazione, ha condiviso le sue impressioni e le aspettative per il nuovo incarico, mettendo in evidenza il rapporto speciale tra allenatore e squadra. Le sue parole riflettono la volontà di lavorare con determinazione e passione, affrontando le sfide imminenti con energia.

L’arrivo di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana segna un momento di svolta per la squadra. La conferenza di presentazione ha esposto una visione chiara, fondata sull’impegno, sull’esperienza e su una strategia orientata a migliorare rapidamente la classifica, senza rivelare dettagli tattici, ma offrendo una linea di azione coerente con le potenzialità del gruppo. Durante l’incontro con la stampa, Cosmi ha descritto l’emozione suscitata dalla chiamata del direttore: una scarica di adrenalina che accompagna la convinzione di poter incidere fin dalle prime gare. Gli allenatori sono spinti da una passione profonda per il calcio e da un impegno costante, elemento chiave del suo approccio, che va oltre il semplice dovere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cosmi alla Salernitana: «Allenatori malati di calcio, essere qui è un privilegio. Ecco la mia reazione alla chiamata»

Cosmi si presenta alla Salernitana: «Noi allenatori siamo malati di calcio, essere qui è un privilegio. Ecco come ho reagito alla chiamata del direttore»Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso...

Cosmi ritorna in panchina: la Salernitana punta alla promozioneSerse Cosmi torna in panchina: sarà il nuovo allenatore della Salernitana Serse Cosmi, dopo quattro anni di assenza dalle panchine, è pronto a...

Temi più discussi: Riecco Serse Cosmi: l'Uomo del Fiume riparte dalla Serie C; Dopo 4 anni mister Cosmi torna in panchina: ufficiale la firma a Salerno; Salernitana, inizia l’era Cosmi; Salernitana, Cosmi per la svolta granata: la Bersagliera si affida all'esperienza del tecnico umbro per rilanciare la corsa ai vertici.

Salernitana, Cosmi si presenta e cita la Lazio: Ricordo che una volta...Serse Cosmi si è presentato alla Salernitana come nuovo allenatore del club. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha parlato anche del modulo che vorrebbe utilizzare, citando ... lalaziosiamonoi.it

Cosmi alla Salernitana: Non sono un allenatore vecchioSerse Cosmi è tornato in panchina alla guida della Salernitana, presentandosi con determinazione e una carica ritrovata. A Salerno, oggi, ha voluto rispondere a chi lo considerava bollito o vecchio ... it.blastingnews.com

Walter #Sabatini a Linea Mezzogiorno sulla crisi della #Salernitana: “ #Cosmi può fare bene e rialzare il club. Non capisco la contestazione a Daniele #Faggiano. La doppia retrocessione dalla Serie A alla Lega hanno altri nomi e cognomi, ma meglio che lasc x.com

Giocatori della Salernitana, attenzione alla musica che ascoltate Serse Cosmi, nuovo tecnico dei campani, lo dice chiaro e tondo: "Giudico i calciatori anche dalle canzoni che ascoltano" Per Cosmi la musica è fondamentale: "Nella musica dobbiamo migli - facebook.com facebook