Così a Misilmeri un uomo e una donna hanno rubato energia elettrica per 12mila euro arrestati

A Misilmeri, due persone sono state arrestate per aver rubato energia elettrica. Le autorità hanno scoperto che avevano realizzato allacci abusivi nelle loro case, causando un danno di circa 12.000 euro. L’intervento ha portato all’arresto e alla denuncia dei responsabili. La vicenda mette in luce il fenomeno dei furti di energia nel territorio.

Due persone sono state arrestate per furto aggravato di energia elettrica a Misilmeri (Palermo), dopo che sono stati scoperti allacci abusivi alle rispettive abitazioni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri con il supporto di tecnici Enel-Distribuzione, che hanno accertato danni economici per 12.000 euro. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Termini Imerese. Operazione congiunta tra Carabinieri e tecnici Enel Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela della sicurezza... 🔗 Leggi su Virgilio.it

