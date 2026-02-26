Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 27-28 febbraio e 1 marzo 2026.Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentiniNella giornata del 1° marzo 2026 torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

COSA si MANGIA al MERCATO CENTRALE di FIRENZE | PRATTQUELLO

Temi più discussi: Le 10 cose da fare a Torino questo weekend (20/21/22 Febbraio 2026); Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; Cosa fare questo weekend a Firenze; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio.

Cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore il 20, 21, 22 febbraio sul Lago MaggioreMaschere, stelle filanti e coriandoli per il Sabato grasso sul Maggiore. In programma spettacoli teatrali e di danza, incontri culturali e letterari, conferenze di approfondimento, laboratori creati ... verbanonews.it

Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 20, 21 e 22 febbraioCoriandoli, macherine e stelle filanti colorano tutta la provincia con le sfilate del Carnevale. Al CAI di Varese tornano i Venerdì del Parco. Luino riflette sul ruolo delle donne nello sport con No ... varesenews.it

Solo chi sa di cosa parla, riesce a far fare Ogni giorno in cui non viene rinnovato il contatto di Spalletti, è un giorno perso La Juve deve ripartire da lui. Il prima possibile E da un mercato all’altezza della situazione visto che gli ultimi non lo sono stati - facebook.com facebook

Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 26 febbraio 2026 x.com